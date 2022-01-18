Майкоп, , 15:44 — REGNUM В Адыгее выявлены два первых случая заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом стало известно 18 января в ходе заседания оперативного штаба. Власти региона приняли ряд решений для усиления борьбы с распространением коронавируса и его новой разновидности.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, по поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова будет создан необходимый запас лекарственных средств для лечения пациентов с COVID-19. Также поручено увеличить число резервных койко-мест в госпиталях, запастись средствами индивидуальной защиты. В настоящее время в республике имеется 900 ковидных коек в трех медорганизациях. Их занятость составляет около 70%.

«С учетом высокой контагиозности нового штамма коронавируса Муратом Кумпиловым поставлена задача оперативно рассчитать возможные потребности и произвести закупку соответствующих медпрепаратов для амбулаторных и стационарных больных», — сообщила телекомпания «Адыгея».