Югорск, Югра, , 15:41 — REGNUM В Югорске (ХМАО) за отказ вакцинироваться от COVID-19 от работы отстранили девять педагогов местной школы искусств. Об этом сообщает «Вестник Сургутского района».

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Директор учреждения Галина Драгунова заявила изданию, что суд подтвердил законность её решения.

«За это время один из педагогов решил поставить прививку, второй — переболел, ещё один принял решение об увольнении из учреждения. Шесть других педагогов школы находятся в отпуске без содержания», — пояснила директор школы искусств Югорска.

Как ранее сообщало РЕ, в Югре вторую неделю растёт число суточных заражений коронавирусом. За сутки на 17 января обнаружено 253 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее число выявленных за сутки больных с COVID-19 в регионе составляло 273, а 10 января — 144.

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