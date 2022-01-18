Москва, , 14:54 — REGNUM Власти Москвы приняли решение о продлении режима самоизоляции для лиц пожилого возраста из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки с коронавирусом. Об этом 18 января сообщил московский мэр Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Продляем также режим самоизоляции для пожилых людей. Это тоже очень важно, потому что мы сегодня имеем тяжесть заболеваний в основном у активной группы населения, которое передвигалось в праздничные дни, бывало в туристических поездках и так далее», — сказал он.

Также московский градоначальник уточнил, что штамм коронавируса «Омикрон» в настоящее время стал доминирующим среди других вариантов COVID-19 в Москве и Московской области.

Как передавало ИА REGNUM, ранее председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что российский инвестиционный форум в Сочи из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса был перенесен.