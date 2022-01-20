Новосибирск, , 13:28 — REGNUM В Новосибирской области усиливают антиковидные меры — регион готовится к новой волне коронавируса. Об этом в ходе брифинга оперативного штаба сегодня, 20 января, сообщил министр здравоохранения области Константин Хальзов.

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«За основу берём опыт третьей волны. Из особенностей: учитывая заболеваемость детского населения, которую мы видим на территории РФ, рассматриваем возможность развертывания дополнительного коечного фонда по оказанию медицинской помощи детям», — сказал Хальзов.

По данным министра, в коронавирусных госпиталях сейчас развёрнуто 4135 коек, свободный коечный фонд составляет около 40%.