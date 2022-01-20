Москва, , 14:27 — REGNUM На территории Москвы сохраняется достаточный объём коечного фонда для заболевших коронавирусной инфекцией, сообщила 20 января вице-мэр столицы Анастасия Ракова. Её слова публикует оперативный штаб столицы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

«Сохраняется достаточный объём стационарных мощностей — из развёрнутого фонда размером почти 14 тысяч коек заняты всего 50%», — говорится в информации штаба.

По оценке вице-мэра, тенденция к росту выявляемых случаев заражения в столице может сохраниться в связи с распространением штамма «Омикрон». При этом число госпитализаций растёт незначительно — за неделю увеличение составило лишь 10,5%.

Кроме того, сообщается, что в Москве усилена работа городских поликлиник, в том числе увеличен штат дежурных врачей.