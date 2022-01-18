Белгород, , 12:15 — REGNUM В Белгородской области 18 января выявлено 158 новых носителей коронавируса, что на 12 больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано шесть летальных исходов. На вакцинацию от COVID-19 подано ещё 1 222 заявки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Больничная палата Дарья Драй © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 83 719 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 76 117 человек, из них 149 выписаны за последние сутки. От осложнений при инфекции скончался 1 851 пациент. Лечатся в стационарах 986 пациентов, амбулаторно — 4 765 жителей, на самоизоляции находятся 9 623 белгородца.

На вакцинацию от COVID-19 в регионе записались 1 035 890 человек. Завершили иммунизацию 941 909 граждан.