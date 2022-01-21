Владивосток, 21 января 2022, 08:02 — REGNUM Штамм коронавируса «Омикрон» добрался до Приморского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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«В Приморье зарегистрирован первый случай заражения штаммом «Омикрон», — рассказали специалисты.
Подробности пока не известны.
Всего в Приморье на 21 января проведено 2 133 546 лабораторных исследований на COVID-19.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон».