Санкт-Петербург, , 11:35 — REGNUM В Ленинградской области провели трехдневное стрессовое тестирование единой службы «122», обеспечивающей маршрутизацию всех звонков на телефоны медучреждений, горячих линий и экстренных служб по теме COVID-19, в преддверии «пятой» волны заболеваемости на фоне распространения нового штамма «Омикрон». Об этом 18 января сообщили в пресс-службе областной администрации.

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По данным комитета по здравоохранению региона, стресс-тестирование показало готовность системы к росту числа обращений. По его результатам была скорректирована работа системы в ночное время. Также прорабатывается возможность непрерывного мониторинга в режиме онлайн, чтобы фиксировать и оперативно реагировать даже на малейшие сбои. Кроме того, в каждой медицинской организации создаются группы контроля за всеми поступившими вызовами.

«Вся система здравоохранения с прошлой недели перешла в режим мобилизации. Мы ожидаем рост заболеваемости в связи с «Омикроном». Будет сделано всё для того, чтобы ни один вызов не был пропущен», — подчеркнул председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин.

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