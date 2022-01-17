Вологда, , 13:41 — REGNUM За последние сутки в Вологодской области от ковида скончались восемь человек, всего с начала пандемии — 3098, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным штаба, за сутки коронавирус выявили у 204 человек, общее число случаев заражения коронавирусом выросло до 101 666.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные просчитали сроки пика заболеваемости «Омикроном» в России.