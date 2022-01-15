Москва, , 09:03 — REGNUM После заражения COVID-19 у людей может увеличиться число антител-мусорщиков, которые очищают организм от старых погибших клеток. Об этом рассказала доктор медицинских наук Татьяна Руженцова — замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора,

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«Чем сильнее проявления инфекции, тем больше их (антител — прим.) количество, что требует активной работы антител-мусорщиков. Поэтому у перенесших COVID-19 рост количества аутоантител ожидаем», — отметила она.

При большом объеме поражения могут вырабатываться более активные антитела, проявляющие агрессию и против живых клеток. Пока нет информации о клинических симптомах, которые связаны с выявленным повышением уровней аутоантител, добавила врач.