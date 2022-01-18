Москва, , 15:15 — REGNUM В Москве до 1 апреля 2022 года продлевается домашний режим для пенсионеров и требование о частичном переводе на удалёнку сотрудников. Об этом 18 января заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Мэр заявил, что режим самоизоляции для пожилых людей в городе продлевается.

«Чтобы не подвергать его дополнительному риску, я принял решение продлить до 1 апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан, — сказал Собянин. — Также до 1 апреля 2022 года продлевается требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы».

Он пояснил, что мера работает неплохо, поскольку влияет на потоки людей в общественных местах и транспорте. Собянин также призвал бизнес перевести на удалёнку как можно больше работников там, где такое возможно.