Якутск, 17 января 2022, 08:44 — REGNUM Жители Якутии с 17 января могут сдавать тесты ПЦР в частных клиниках, не оплачивая эту услугу. Такое решение принял оперативный штаб республики, сообщила на брифинге заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина.
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Она пояснила, что сдать тест безвозмездно смогут якутяне, которые вернулись из отпусков. Предъявления результатов этого анализа является обязательным при выходе на работу.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Якутии заразились коронавирусом 405 жителей. Таких высоких показателей по ежедневному количеству заболевших в республике не было ни разу за всё время пандемии.