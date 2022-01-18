Москва, , 14:52 — REGNUM Российским компаниям следует перевести персонал на удалённый режим работы в тех случаях, где это возможно, заявил 18 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Government.ru

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«Обращаюсь к работодателям: чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу», — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Глава правительства пояснил, что в первую очередь речь идёт о сотрудниках старшего возраста, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

При этом те сотрудники, которые продолжат работу на привычном месте, должны проходить тестирование, отметил премьер-министр.