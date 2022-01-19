Улан-Удэ, , 08:10 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки подтвердили 185 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число случаев за весь период пандемии достигло 78 948.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 158 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Число контактных лиц, по состоянию на 19 января, составляет 6539 человек. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 78 853 пациента, в том числе 156 за последние сутки.