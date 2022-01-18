Вологда, , 12:08 — REGNUM За последние сутки в Вологодской области от ковида скончались восемь человек, всего с начала пандемии — 3 106, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным штаба, 18 января число носителей коронавируса пополнил 181 житель региона, обще число случаев заболевания COVID-19 выросло на Вологодчине до 101 847.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 31 252 человек.