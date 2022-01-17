Новосибирск, , 09:24 — REGNUM В Новосибирской области начало первой рабочей недели после праздничных дней было напряжённым для первичного звена и службы скорой помощи. Об этом на оперативном совещании сегодня, 17 января, заявил губернатор региона Андрей Травников.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он уточнил, что в настоящее время ситуация стабилизировалась.

По официальным данным, в напряжённые дни в основных кол-центрах — службах 112 и 124 — работали минимум по сто операторов. Сегодня, 17 января, в 9:00 (время местное) в кол-центре линии 112 трудились 116 сотрудников. Среднее время ожидания дозвона — 5 секунд.

По словам министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, медицинские учреждения в настоящее время работают в режиме повышенной готовности. Так, за неделю служба скорой помощи выезжала к пациентам 16 222 раза.

В свою очередь глава региона, потребовал от руководства ведомства быть готовыми к приходу новой волны коронавируса.