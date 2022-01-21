Кемерово, , 09:02 — REGNUM Сотрудники администрации Кемерова вернулись к дистанционному формату встреч и совещаний. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк в своём Instagram.

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«Штамм коронавируса «Омикрон» быстро распространяется, это беспокоит и требует ещё ответственнее относиться к своему здоровью», — отметил глава муниципалитета.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кузбассе за прошедшие сутки было выявлено 313 случаев заражения коронавирусом.

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