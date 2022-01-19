Брянск, , 14:00 — REGNUM На территории Брянской области были выявлены первые три случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 19 января рассказал губернатор региона Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия 24».

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

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«Вчера у нас был выявлен «Омикрон». Заболела семья: мужчина, которому 72 года, и две дочери, одна из которых привита (вакциной — ред.) Pfizer», — сказал он.

Также губернатор Брянской области уточнил, что у всех заразившихся новой разновидностью SARS-CoV-2 наблюдаются легкие симптомы нового заболевания и добавил, что в целом в регионе растет заболеваемость COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, ранее главный государственный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев сообщил, что в республике подтверждено уже 24 случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон».