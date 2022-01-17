Хабаровск, , 07:56 — REGNUM Власти Хабаровского края оценили готовность инфекционных госпиталей к возможному увеличению числа пациентов на случай выявления нового штамма коронавируса «Омикрон», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Лаборатория в Хабаровском крае Zdrav.khv.gov.ru

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По прогнозам инфекционистов, у Хабаровского края есть около двух недель на то, чтобы подготовить мощности медорганизаций к новой волне коронавируса. В инфекционном отделении Хабаровской городской больницы поручено увеличить как общий коечный фонд (до 600 мест), так и количество мест в реанимации. Сейчас инфекционное отделение больницы загружено на 63%.

«Всего в крае задействовано 2571 лечебное место для «ковидных» пациентов. Максимальное количество коек было развернуто в крае во вторую волну — 3300, при этом запас ещё оставался. В случае необходимости наши больницы готовы развернуть порядка 4000 таких лечебных мест. То есть та задача, которую нам поставил Минздрав России по увеличению коечного фонда на 20−25% от максимума, выполнима. В целом система готова к возможному увеличению числа заболевших. У нас достаточное количество СКТ-центров, а в ближайшее время ещё один амбулаторный центр будет открыт на базе краевой больницы имени Сергеева», — пояснил зампредседателя правительства края Евгений Никонов.

Отмечается, что в реанимацию в основном попадают те пациенты, которые не были вакцинированы.

«К сожалению, это уже доказанный факт — непривитые в разы тяжелее переносят коронавирус. Мы посетили «красную зону» инфекционного госпиталя в Хабаровске: ни один из пациентов реанимации, подключенных к аппаратам ИВЛ, не был вакцинирован», — добавил Никонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон».