Омск, , 15:34 — REGNUM В Омской области за минувшие сутки подтверждено 13 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в федеральном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 стали 3334 жителей региона.

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 133 838. За минувшие сутки выявлено 242 новых носителя. Выздоровели к настоящему времени 126 108 человек, в том числе 377 за сутки.