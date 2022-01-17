Москва, , 08:07 — REGNUM «Живой вакциной» может стать любой из штаммов коронавируса, если человек переболел COVID-19, но такая «вакцинация» чревата непредсказуемыми осложнениями. Такое заявление сделал 16 января глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

Директор Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург Minzdrav.gov.ru

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«Живой вакциной» может стать не только штамм «Омикрон», любой из циркулирующих вариантов коронавируса может стать такой «вакциной». Если человек перенёс заболевание в лёгкой форме, «на ногах», то можно считать, что он «вакцинирован» от коронавируса. Однако никто не может предсказать последствий такой «вакцинации» заранее.

Гинцбург напомнил, что коварство коронавируса состоит в том, что он опасен не только осложнениями, полученными в период болезни, но и осложнениями в постковидный период, который может продолжиться до полугода. Осложнения от «живой вакцины» бывают разные, вплоть до летальных исходов, тогда как безопасность российских вакцин, в частности, вакцины «Спутник V» давно доказана, как и эффективность препарата.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Центре имени Гамалеи работают над созданием поливалентной вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 на основе сразу нескольких его штаммов.

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