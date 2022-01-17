Абакан, , 09:00 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 105 случаев заражения коронавирусом, выздоровели шесть человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 января в республиканском правительстве.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

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В Абакане COVID-19 диагностировали у 34 человек, в Саяногорске — у 21, в Черногорске — у 12.

С начала 2022 года в Хакасии выявлено 1105 случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января в Хакасии было подтверждено 117 случаев заражения коронавирусом.

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