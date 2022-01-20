Якутск, , 04:39 — REGNUM 19 января в Якутии заразились коронавирусом в два раза больше жителей, чем на пике пандемии в 2021 году. За сутки в больницы обратился 761 человек (днём ранее — 448), 116 госпитализированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 января в оперативном штабе региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В том числе 87 человек попали в ковидные госпитали Якутска, десять — Мегино-Кангаласского района. Госпитализированы с коронавирусной инфекцией семь детей.

В тяжёлом состоянии находятся 66 пациентов ковидных отделений, в крайне тяжёлом — десять. У большинства новых инфицированных заболевание проходит в лёгкой форме, подчеркнули в оперативном штабе республики. Там также призвали жителей республики ревакцинироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии констатировали быструю передачу коронавирусной инфекции среди жителей. 19 января в республике был побит «рекорд» по количеству новых заболевших COVID-19, их количество достигло 448 человек — максимума за всё время пандемии.