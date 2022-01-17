Саранск, , 12:05 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 17 января выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 66 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 41 402 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние сутки в республике выписаны 115 человек, всего с начала пандемии выздоровели 37 119 жителей Мордовии. 1090 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались пятеро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3193 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 16 января в инфекционных стационарах республики лечение получали 569 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 3091 жителя республики.