Калининград, , 02:44 — REGNUM Первые четыре случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон» зафиксированы в Калининградской области, 18 января сообщили в пресс-службе оперативного штаба по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В числе выявленных носителей SARS-CoV-2 есть один ребенок. Отмечается, что два факта инфицирования являются завозными. Речь идет о пациентах, которые прибыли в Россию из Франции и Доминиканской Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января первый случай заражения штаммом «Омикрон» был зарегистрирован на территории Кировской области. При этом выявленный носитель не покидал пределы региона.

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