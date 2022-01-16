Токио, , 14:54 — REGNUM Сотрудники Нагойского университета (Япония) нашли возможную связь между кишечной бактерией рода Collinsella в организме человека и низкой смертностью от COVID-19, пишет The Japan Times.

Исследования Delsalt.com

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Ученые проанализировали данные секвенирования кишечных микроорганизмов у 953 здоровых человек в 10 странах. Согласно исследованию, одна из кишечных бактерий Collinsella может преобразовывать желчные кислоты в урсодезоксихолевую кислоту, которая подавляет связывание коронавируса с рецепторами клеток человека и, как следствие, потенциально смертельный иммунный ответ.

Таким образом, большое число этих бактерий в кишечнике связано с подавлением активности инфекции, бактерии обеспечивают легкие симптомы заражения COVID-19 и дают низкую вероятность летального исхода.

В странах с низкими показателями смертности от COVID-19 — в Японии, Финляндии, Южной Корее — энтеротип с наибольшим количеством коллинселлы был доминирующим. А в Великобритании, Бельгии, Италии, США с высокой смертностью преобладали энтеротипы с низкими уровнями коллинселлы.