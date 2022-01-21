Улан-Удэ, , 08:10 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки подтверждено 293 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 244 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Таким образом, общее число случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 79 445, 46% из которых зарегистрировано в Улан-Удэ. Излечились от COVID-19 к настоящему времени 74 109 человек, в том числе 142 за сутки. В числе контактных лиц остаются 8134 жителей.