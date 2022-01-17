Калуга, , 16:59 — REGNUM Министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко поручил руководителям лечебно-профилактических учреждений региона проконтролировать доступность в аптеках, поликлиниках и стационарах лекарственных препаратов, особенно противовирусных, так как новый штамм «Омикрон» поддается прежним схемам лечения коронавируса. Об этом 17 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

Руководитель ведомства предложил коллегам взять под контроль наличие необходимого количества кислорода в «красных зонах» больниц и проверить работу компьютерных томографов. По мнению Константина Пахоменко, особенно важно в этой ситуации обеспечить доступность медицинской помощи населению, в частности, консультации со специалистами телемедицинского центра, выписку электронных рецептов на льготные лекарства, возможность записаться к врачу по единому номеру и с помощью чат-бота в Телеграмм.

Ранее о необходимости подготовки системы здравоохранения региона к возможной вспышке нового штамма коронавируса говорил губернатор области Владислав Шапша.

«Прогнозируется вспышка нового штамма коронавируса — «Омикрона». Она может прийтись на конец января. Учитывая особенности заболевания, система здравоохранения должна быть подготовлена к работе в этих условиях», — отметил Владислав Шапша.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти 45% жителей РФ начали экономить из-за нового штамма «Омикрон»