Барнаул, , 10:39 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 17 января 2022 года, протестированы за сутки всего 1736 человек, выявлены 325 новых носителей (сколько же, что и накануне), а тестов сделано на 2221 меньше.

Борьба с коронавирусом Mos.ru

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С начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, стало на 54 больше (всего 6166). Количество заболевших пневмонией и ОРВИ вновь увеличилось: 25 061 (+59 за сутки) и 89 482 (+257 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных осталось прежним — 351. Из них 164 подключены к аппаратам ИВЛ (+2 за сутки). Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8459 человек, причём 25 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 124 728 человек. Вместе с тем число победивших новую инфекцию составляет уже 107 105 (+242) человек.

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