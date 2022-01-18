Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM В Петербурге в случае роста количества заболевших из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» могут в течение недели дополнительно развернуть из резервного фонда 5 тыс. инфекционных коек. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Боткинская больница Петербурга Елена Молчанова © ИА REGNUM

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Он напомнил, что в Петербурге сейчас с ковидом работают 15 городских и три федеральных стационара, в которых развернуто 8002 койки, из которых 31% — свободны. Из общего количества коек 30% отведены для взрослых пациентов и 18,9% — для детей.

Очередную волну коронавируса из-за штамма «Омикрон» ожидают в Петербурге через две недели. Если она будет быстро развиваться, то в течение недели в городе могут развернуть из резерва около 5 тыс. коек. Также за это время могут усилить амбулаторную службу: оснастить материально-техническую базу, привлечь волонтеров для разноса лекарственных препаратов, увеличить количество ПЦР-тестов и так далее.

«Если оценивать ситуацию по 10-ти балльной ситуации, то сейчас она на отметке три. Мы можем до шести-семи развернуться тем, что у нас сейчас есть, не привлекая дополнительные ресурсы», — подытожил Сарана.

Вместе с тем он отметил, что если «Омикрон» вызовет взрывной рост госпитализаций, будут привлекаться дополнительные ресурсы в стационарах, которые не находятся в настоящий момент в резерве.

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