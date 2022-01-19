Якутск, , 10:53 — REGNUM Пациентка коронавирусного госпиталя в Благовещенске родила мальчика. Амурчанке сделали кесарево сечение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 января в пресс-службе правительства региона.

Младенец

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Женщина рассказала, что болела тяжело, и сожалеет, что не вакцинировалась от коронавируса. По её словам, привитые беременные женщины, попавшие в ковидный госпиталь, перенесли вирус намного легче.

«Я была уверена, что приехала в госпиталь на неделю. Раньше я думала, что преувеличивают люди, не так все серьёзно, как об этом говорят. Но когда я сюда поступила, поняла, что это не шутки. На самом деле тяжело, когда ты поворачиваешься с боку на бок, а тебе уже нечем дышать», — рассказала амурчанка.

«Даже если пациенты находились в других учреждениям — перинатальном центре, родильном доме, в случае, если у них выявили положительный тест на ковид, они тоже к нам переводятся. Если пациенты успевают пройти лечение до того, как наступило родоразрешение, мы их выписываем вновь в родильный дом или перинатальный центр, там, где проходит родоразрешение. Если пациенты остаются ковидположительные и срок подходит к доношенной беременности — начинаются роды или требуется кесарево сечение — то это проводится у нас», — рассказала заведующая отделением гинекологии ковидного госпиталя Тамара Куликова.

Как сообщалоИА REGNUM, в главном ковидном госпитале Приамурья около 1000 медработников лечат 435 пациентов. Врачи констатируют, что каждая следующая волна коронавирусной инфекции в регионе протекает сложнее, чем предыдущая.