Петрозаводск, , 12:08 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 131 человека, в том числе у пяти детей, что в целом на 52 человека меньше, чем за день до этого. Об этом 17 января сообщил региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Молодой человек в маске Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По его словам, у 122 из 131 выявленного инфицированного (93,1%) не было прививки от ковида. Два человека 16 января были госпитализированы в перепрофилированные под работу с COVID-19 стационары. Всего сейчас на больничных койках под присмотром врачей проходят лечение 584 пациента, состояние 63 из них оценивается как тяжелое, в том числе у одного вакцинированного заболевшего.

«В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь шести крайне тяжёлых больных», — отметил Охлопков.

Всего с начала пандемии в Карелии зарегистрированы 92 523 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 11 115 детей. Из них выздоровели 88 372 человека, в том числе 11 011 несовершеннолетних, а за последние сутки — 209 человек. Также в минувшее воскресенье были зарегистрированы четыре смерти от осложнений, вызванных COVID-19. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1260 человек.

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