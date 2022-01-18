Москва, , 06:48 — REGNUM Общее число инфицированных штаммом коронавируса «Омикрон» к весне может достичь 1,5−2 миллионов случаев в России. Такое прогноз дал 17 января советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий в беседе с РИА Новости.

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Специалист пояснил, что если волна заболеваемости «Омикроном» будет распространяться такими же темпами, как в других странах, то уже в начале февраля число заразившихся в России будет достигать 80−90 тысяч человек ежесуточно. При таких темпах развития событий к весне в России общее число заражений вариантом «Омикрон» достигнет 1,5−2 млн случаев.

Тоневицкий уточнил, что распространение варианта «омикрон» помогут сдержать те же меры, что были рекомендованы ранее. В частности, повсеместное массовое ношение масок может снизить суточное число заражений как минимум на 30%. Биолог подчеркнул, что здесь всё зависит исключительно от ответственности граждан. Также специалист напомнил, что снизить риск заражения и последующей госпитализации возможно только при вакцинации от коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Минздрав России опубликовал список противопоказаний к вакцинации от коронавируса.

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