Москва, , 12:05 — REGNUM Помимо вакцинации для человека нет других адекватных способов защиты от коронавируса. Об этом 20 января заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иркутская тайга вырубается даже в труднодоступных районах. С одного из притоков Лены лес вывозят только зимой Виталий Рябцев © ИА REGNUM

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В качестве альтернативы эпидемиолог назвал затворнический образ жизни. Однако назвать это нормальными условиями существования нельзя, убежден он.

«Помимо вакцинации ты не защитишься. Можно уехать на заимку в тайгу и жить там в натуральных условиях, ни с кем не общаться. Так можно защититься. Можно закрыться в квартире и то могу пиццу привезти, а на коробке может оказаться (коронавирус — прим. ИА REGNUM). Но это уже не жизнь», — сказал Онищенко.

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