Элиста, 15 января 2022, 14:34 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки скончались три пациента, у которых был подтверждён COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб 15 января.
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С начала эпидемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 753 пациента.
ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии связи с неблагоприятным прогнозом готовятся к новой волне коронавируса и распространению штамма «Омикрон». В частности, увеличивается число резервных коек на случай роста госпитализаций пациентов с COVID-19.
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