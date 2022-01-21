Владивосток, , 08:42 — REGNUM Первый случай заражения штаммом «Омикрон» выявлен 21 января во Владивостоке — мужчина за пределы Приморья не выезжал. Прививку от коронавируса не делал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Сертификаты о профилактических прививках zdravalt.ru

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Новый штамм вируса выявлен у 33-летнего офисного сотрудника. С нового года он не выходил на работу.

«Заболевание протекает в легкой форме по типу ОРВИ. Больной получает лечение и чувствует себя удовлетворительно», — пояснили специалисты.

Контактировавшие с зараженным изолированы и протестированы.

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Как сообщало ИА REGNUM, штамм коронавируса «Омикрон» добрался до Приморского края.

Житель Хабаровска, у которого выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон», в последнее время город не покидал.

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