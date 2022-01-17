Симферополь, 17 января 2022, 10:36 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 148 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 17 января. Накануне, 16 января, сообщалось о 139 новых заразившихся.
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Всего за последние сутки лаборатории Крыма провели обследования на коронавирус 6 655 человек.
На утро 17 января выздоровевшими после коронавируса признаны 119 833 человека, в том числе 155 пациентов выписаны за последние сутки. Скончались в общей сложности 4 586 крымчан с COVID-19, в том числе зарегистрировано девять новых смертей.