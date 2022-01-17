Симферополь, , 10:36 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 148 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 17 января. Накануне, 16 января, сообщалось о 139 новых заразившихся.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего за последние сутки лаборатории Крыма провели обследования на коронавирус 6 655 человек.

«По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 16 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 148 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 128 428 положительных на COVID-19», — уточнили в оперштабе.

На утро 17 января выздоровевшими после коронавируса признаны 119 833 человека, в том числе 155 пациентов выписаны за последние сутки. Скончались в общей сложности 4 586 крымчан с COVID-19, в том числе зарегистрировано девять новых смертей.