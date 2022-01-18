Липецк, , 12:21 — REGNUM В Липецкой области 18 января подтверждено 212 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Всего на территории региона было выявлено 86 тыс. 500 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 80 тыс. 229 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 181 — за последние сутки.

За весь период скончался 2941 человек. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.