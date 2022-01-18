Ростов-на-Дону, , 15:18 — REGNUM В Ростовской области выявлено 37 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон», сообщил в ходе заседания регионального оперштаба 18 января руководитель донского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

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По его словам, носители штамма «Омикрон» проживают в десяти муниципальных образованиях Ростовской области. 22 случая заражения подтверждено в Ростове-на-Дону, шесть случаев — в Азовском районе, по одному случаю — в Дубовском, Зерноградском, Куйбышевском, Орловском, Пролетарском и других районах. При этом всего лишь трое заразившихся вернулись из зарубежных поездок.

Главный государственный санитарный врач Ростовской области обратил внимание на то, что наиболее подвержены заражению коронавирусом пассажиры общественного транспорта и большие трудовые коллективы.

ИА REGNUM сообщало, что для пациентов, заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон», в шести инфекционных госпиталях подготовлено 49 мельцеровских боксов, два обсерватора на 80 мест. Один обсерватор, рассчитанный на 30 пациентов, находится в резерве.

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