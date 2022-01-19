Грозный, , 08:48 — REGNUM В Чечне выявлен первый пациент, заразившийся новым штаммом коронавируса «Омикрон». Ранее анализы вероятного больного были направлены в Ставропольский противочумный институт, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Рита Термулаева. Тесты подтвердились.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Как предупредили в Роспотребнадзоре, число больных COVID-19 в Чечне существенно выросло, что заставляет еще более внимательно отнестись к своему здоровью и соблюдать меры безопасности. Жителей Чечни призвали носить маски и избегать посещения мест массового пребывания людей, а также сделать прививку от коронавиурса.

«В условиях складывающейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации с распространением вируса COVID-19 и ежедневным ростом числа зараженных управление Роспотребнадзора по Чеченской Республике призывает граждан соблюдать все установленные рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

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