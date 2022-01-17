Кемерово, , 10:06 — REGNUM В Кемеровской области за неделю ревакцинацию от коронавируса прошли 25 563 человека. Об этом на аппаратном совещании сегодня, 17 января, сообщил заместитель председателя правительства региона по вопросам социального развития Алексей Цигельник.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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По его словам, сейчас отмечается рост числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

«Это связано в том числе с увеличением объёма тестирования: часть пациентов не обращалась в больницы в праздничные дни», — уточнил он.

В настоящее время в ковид-госпиталях пациентами с коронавирусом занято 1642 койки, свободно более 20% коечного фонда, около 500 мест законсервировано.