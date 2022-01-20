Астрахань, , 14:30 — REGNUM В Астраханской области, по данным на 18 января, охват населения вакцинацией против коронавируса составил 73,9%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Вакцина от коронавируса Mz19.ru

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Согласно плану, вакцинировать нужно 80% взрослого населения региона, или 616 тыс. 569 человек. Если темпы прививочной кампании не снизятся, то запланированных показателей регион достигнет в начале февраля.

Почти 100% достиг уровень вакцинации в социальной сфере, здравоохранении, культуре, образовании, общепите и системе ЖКХ. При этом доля вакцинированных граждан старше 60 лет составляет 45,9% от общего количества лиц этой возрастной категории. Это гораздо ниже среднего по России уровня, который составляет 66,8%.

Прививки делают в 27 медицинских организациях Астраханской области, действует 96 прививочных пунктов. Организована работа 13 мобильных пунктов вакцинации, к пациентам выезжают на дом 37 мобильных прививочных бригад.