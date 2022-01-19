Нижний Новгород, , 12:18 — REGNUM За минувшие сутки 26 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о 22 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 10 273 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 января в регионе выявили 881 новый случай заражения коронавирусом, что стало очередным максимальным показателем с начала пандемии. Накануне сообщалось о 322 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 238 257 случаев. Активными носителями вируса в Нижегородской области в настоящее время являются 3873 человека. За минувшие сутки число активных носителей вируса в регионе увеличилось почти на 1 тыс. человек.

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