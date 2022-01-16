Элиста, , 14:58 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 16 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в Калмыкии зарегистрировано 755 случаев смерти среди пациентов, получивших положительный результат теста на коронавирус.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии готовятся к новой волне коронавируса и распространению штамма «Омикрон». В частности, принято решение о создании резерва коек на случай увеличения числа госпитализаций пациентов с COVID-19.

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