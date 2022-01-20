Сыктывкар, 20 января 2022, 19:12 — REGNUM В Коми студентов-медиков освободят от учебы и направят на работу в медучреждения, где из-за роста числа заболевших ковидом нужна дополнительная помощь.
Он добавил, что работа студентов будет связана в основном с доставкой лекарств и продуктов питания амбулаторным больным и работой кол-центра.
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Как сообщало ИА REGNUM, власти Коми запретили проведение массовых мероприятий из-за роста заболевших ковидом.