Санкт-Петербург, , 11:55 — REGNUM За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге лабораторным путём выявили 4132 случая заражения коронавирусной инфекцией, это на 174 случая больше чем сутками ранее, сообщили 17 января в федеральном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Петербурге продолжают нарастать темпы заболеваемости. За прошедшие сутки впервые за время пандемии этот показатель в регионе превысил отметку в четыре тысячи случаев.

За сутки от ковида, как основной причины смерти, скончались 65 человек, что на два человека больше чем, за предыдущие сутки.

Отрицательный тест на коронавирус получили 625 человек. Это на 517 человек меньше, чем сутками ранее. Тогда их число составило 1142 человека. Показатель выздоровления снизился после устойчивых высоких отметок.

За все время пандемии в Санкт-Петербурге выявили 884 638 случаев заражения. От ковида скончались 29 062 человек, а выздоровели 824 187 человек.

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