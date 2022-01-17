Чебоксары, , 12:31 — REGNUM В Чувашии продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. При этом впервые за долгое время не зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Данные федерального оперативного штаба на 17 января 2022 года по Чувашии Стопкоронавирус.рф

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

По сведениям на 17 января, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 47 415 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В том числе 16 января выявлено носителей SARS-CoV-2, что на восемь больше, чем было 15 января. Напомним, что рост возобновился 11 января.

Выздоровели в республике 41 177 жителей, из них за последние сутки выписаны 22 человека. В целом доля вылечившихся составляет 86,84%.

Новых жертв пандемии нет. Отметим, что всего в Чувашии умерли 4144 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии подтверждено заражение новым штаммом «Омикрон». Об этом заявил руководитель региона Олег Николаев, отметив, что «есть все предпосылки», что данный штамм «будет поражать людей от 20 до 30 лет».

Читайте ранее в этом сюжете: В Чувашии выявили заражение штаммом «Омикрон»