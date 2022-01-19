Москва, , 10:00 — REGNUM Сегодня, 19 января, в Госдуме состоится круглый стол, где депутаты, представители ВОЗ, Минздрава и Роспотребнадзора обсудят ситуацию с волной «Омикрона», передает корреспондент ИА REGNUM 19 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Профессиональное медицинское сообщество, которое непосредственно столкнулось со всеми вызовами и последствиями пандемии, сегодня в рамках круглого стола как раз обсуждает готовность страны к распространению штамма «Омикрон», — сказала член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова («Единая Россия»).

Она обратила внимание на то, что новый штамм стремительно распространяется по всему миру и уже обнаружен в десятках регионах России.

«Но, несмотря ни на что, отечественная медицина неоднократно доказывала свой высочайший уровень и готовность к любым вызовам. Наша система здравоохранения в очередной раз в период пандемии продемонстрировала это всем», — подчеркнула Фролова.

По ее словам, государство всесторонне готовится к новой волне заболеваемости на фоне распространения штамма «Омикрон».

"В регионах активно работают оперштабы, в медицинских организациях увеличен запас медикаментов и подготовлен дополнительный коечный фонд. Для предупреждения серьезных последствий, от которых напрямую зависит здоровье нации и демографическая ситуация, необходима массовая вакцинация. Мы с коллегами-медиками неоднократно говорили о жизненной важности этого вопроса. Но и меры индивидуальной защиты никто сегодня не отменял. Это соблюдение социальной дистанции, систематическая обработка рук, ношение масок. В современных условиях все это остается неотъемлемым для всех нас. А результат зависит только от всех нас!» — заключила Фролова.

При неблагоприятном сценарии распространения штамма показатель заболеваемости может превысить 100 тыс. человек, отметила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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