Красногорск, , 12:12 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье начала снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 18 января статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 2754 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 634 случая больше аналогичного показателя 17 января. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 3388 человек, а днем ранее — у 3147 жителей Подмосковья.

Отметим, что всего 18 января в России было выявлено 31 252 новых случая заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве выявили 8342 новых заражений коронавирусом