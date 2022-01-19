Новосибирск, , 10:09 — REGNUM В школах Новосибирской области пока не планируют массово переводить учеников на дистанционное обучение из-за коронавируса. Об этом редакции «НГС Новости» сообщили в министерстве образования региона.

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Также в министерстве уточнили, что не обсуждается вопрос и о внеплановых каникулах.

При этом на удалёнку сейчас переводятся классы, если среди учеников выявляются случаи заражения коронавирусом.